Тестирование в самолетах: всех авиапассажиров прибывающих в США проверят на COVID-19

Администрация Белого дома контактирует с авиакомпаниями, совершающими рейсы в США, чтобы проводить обязательное тестирование пассажиров на коронавирус до того, как они прибудут на американскую землю.
О таких планах заявил во вторник президент США Дональд Трамп, сообщает The Hill.
"Мы создаем систему по проведению тестирования, и мы работаем с авиакомпаниями по этих вопросах. Тестирование в самолетах", - отметил Трамп.
В первую очередь это будет касаться авиарейсов из Южной Америки и Латинской Америки, где много людей из США имеют бизнес, и до сих пор совершают перелеты. Как отметил президент, он не намерен сокращать возможности для бизнеса на этом направлении.
Также предусматривается введение ряда других обязательных мероприятий, в том числе ношение масок на борту самолетов.
Как ранее сообщало агентство, во вторник в США зарегистрировали более одного миллиона людей, заболевших коронавирусом.