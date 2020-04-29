Тестирование в самолетах: всех авиапассажиров прибывающих в США проверят на COVID-19

Новости мира:Штаты планируют ввести обязательные тесты на COVID-19 для авиапассажиров.

Администрация Белого дома контактирует с авиакомпаниями, совершающими рейсы в США, чтобы проводить обязательное тестирование пассажиров на коронавирус до того, как они прибудут на американскую землю.

О таких планах заявил во вторник президент США Дональд Трамп, сообщает The Hill.

"Мы создаем систему по проведению тестирования, и мы работаем с авиакомпаниями по этих вопросах. Тестирование в самолетах", - отметил Трамп.

В первую очередь это будет касаться авиарейсов из Южной Америки и Латинской Америки, где много людей из США имеют бизнес, и до сих пор совершают перелеты. Как отметил президент, он не намерен сокращать возможности для бизнеса на этом направлении.

Также предусматривается введение ряда других обязательных мероприятий, в том числе ношение масок на борту самолетов.

Как ранее сообщало агентство, во вторник в США зарегистрировали более одного миллиона людей, заболевших коронавирусом.