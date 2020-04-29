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Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч

Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде коронавирусом заразились уже свыше 50 тысяч человек.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде достигло 50 тысяч и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные правительством Канады.

Так, по состоянию на вечер вторника COVID-19 подтвердили в 50,015 жителей Канады. Болезнь унесла 2 859 жизней.

В то же время, тест на новый коронавирус сдали 754,800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%.

Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

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Хотя ежедневно в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. В течение последних дней правительства нескольких провинций уже объявили о планах вскоре несколько ослабить карантинные ограничения.

Сейчас в системе здравоохранения Канады в основном удается овладевать наплывом больных, однако власти подготовили и альтернативные помещения для размещения пациентов, для которых не будет хватать коек в госпиталях. Острая проблема существует только в домах для пожилых людей, где фиксируется высокая смертность.

Каждая по своему графику: четыре провинции Канады объявили о планах по выходу из карантина

Отметим, что в соседних с Канадой США, которые сейчас являются эпицентром мировой пандемии COVID-19, уже обнаружили более миллиона больных и зарегистрировали почти 59 тысяч смертей от нового коронавируса. Чтобы уберечь себя от привоза болезни из-за рубежа, Канада еще в марте закрыла свои границы для большинства путешественников.

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Канада, Коронавирус, Covid-19.
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