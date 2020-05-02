В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)

Новости мира:В Дохе в аэропорту столкнулись два самолета.

В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews.

На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час. По их данным, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с руководством обслуживания авиалайнеров.

В авиакомпании подчеркнули, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные суда получили незначительные повреждения.

Напоминаем, в авиакатастрофе, произошедшей в пятницу, 1 мая, вблизи пгт Слобожанское под Днипром, погибли опытный летчик-инструктор Сергей Горшенин и пилот Павел Клемин.