В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)

В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews.

На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час. По их данным, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с руководством обслуживания авиалайнеров.

It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X

— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020