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В Судане запретили одну из главных традиций

В Судане запретили одну из главных традиций
06:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Судане решили запретить женское обрезание

Правительство Судана запретило женское обрезание.

Об этом сообщает New York Times.

Отныне за его проведение как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит три года лишения свободы и штраф. По оценкам ООН, от женского обрезания пострадали 90% суданских женщин и девушек.

Директор правозащитной организации Equality Now по вопросам Африканского региона Фаиза Мохамед считает, что запрет поможет бороться с практикой женского обрезания, но вряд ли изменит отношение к нему среди населения.

Больше не будут пороть плетями: в Саудовской Аравии отменили наказание

Ведь это является одной из главных традиций перед бракосочетанием женщины.

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Судан, Традиция, Женское обрезание, Власти судана.
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