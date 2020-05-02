В Судане запретили одну из главных традиций

Новости мира:В Судане решили запретить женское обрезание

Правительство Судана запретило женское обрезание.

Об этом сообщает New York Times.

Отныне за его проведение как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит три года лишения свободы и штраф. По оценкам ООН, от женского обрезания пострадали 90% суданских женщин и девушек.

Директор правозащитной организации Equality Now по вопросам Африканского региона Фаиза Мохамед считает, что запрет поможет бороться с практикой женского обрезания, но вряд ли изменит отношение к нему среди населения.

Ведь это является одной из главных традиций перед бракосочетанием женщины.