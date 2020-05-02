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Спасательная миссия у берегов Греции: в Канаде пропавших военных признали погибшими

Спасательная миссия у берегов Греции: в Канаде пропавших военных признали погибшими
22:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Канада признала погибшими пропавших в Средиземном море военных.

Всех шестерых канадских военнослужащих, пропавших в Средиземном море во время полета в вертолете, признали погибшими.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Учитывая прекращение поисково-спасательной миссии я присоединяюсь ко всем канадцам в оплакивании потери шести членов Вооруженных сил Канады в авиакатастрофе вертолета СН-148 возле Греции", - сказал Трюдо.

Он выразил соболезнование "родственникам и близким этих канадских героев и всем Вооруженным силам Канады, которые оплакивают эту трагедию".

В море у берегов Греции исчез вертолет НАТО

"Каждый день храбрые канадцы в униформе подвергают себя опасности, оберегая наше государство и граждан. Вместе мы отдадим дань уважения их службе Канаде и нашим ближайшим союзникам ", - отметил глава правительства Канады.

Трюдо пообещал и в дальнейшем информировать общественность о ходе расследования причин катастрофы.

В Ионическом море прекратили поиски членов экипажа вертолета НАТО

Как сообщалось ранее, у побережья Греции в среду внезапно прервалась связь с канадским военным вертолетом. На борту находились шесть канадских военнослужащих, которые участвовавали в учениях НАТО и во время инцидента осуществляли рутинный облет. Тело одного военного уже найдено, а других признали погибшими после неудачных поисков.

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Греция, Канада, Средиземное море, Джастин Трюдо.
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