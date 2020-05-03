Всемирный день свободы прессы: Трюдо выступил в поддержку журналистов

Новости мира:Трюдо подчеркивает, что работа журналистов является критически важной в период пандемии.

Свобода слова и свободная пресса являются неотъемлемыми составляющими прочных демократий, поэтому нуждаются в надежной защите.

Об этом по случаю Всемирного дня свободы прессы заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Тема нынешнего Всемирного дня свободы прессы:" Журналистика без страха или предвзятости ". Она подчеркивает, что свободы прессы невозможно достичь, если журналисты не могут работать безопасно, свободно от цензуры, запугивания и насилия. Когда журналисты и другие работники СМИ не могут расследовать и информировать без вмешательств, общественность лишается надежной, точной информации, а основы демократий начинают разрушаться ", - сказал Трюдо.

Он отметил, что свобода слова и доступ к информации особенно важны во время пандемии COVID-19. "Журналисты без устали работают на передовой, дома и за рубежом, сообщая о глобальном кризисе здравоохранения, который быстро развивается. Впрочем, они делают значительно больше: они информируют нас и помогают поддерживать безопасность", - отметил премьер-министр.

Трюдо добавил, что "свободомыслящие, независимые и уважаемые медиа является краеугольным камнем любой демократии". "Одно не может существовать без другого. Именно поэтому Канада продолжает отстаивать свободу медиа и осуждает все попытки подавить прессу. Поэтому также Канада вместе с членами Коалиции за свободу медиа призывает все государства защищать доступ к свободным СМИ и поддерживать беспрепятственный обмен информацией во время пандемии ", - подытожил глава правительства.

Как известно, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

В этом году ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом "Журналистика без страха и предвзятости".

Кроме того, каждый год под эгидой ЮНЕСКО проходит международная конференция, посвященная Всемирному дню свободы прессы. Но в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить этот форум на 18-20 октября.

Ко Всемирному дню свободы прессы международная организация "Репортеры без границ" публикует ежегодный доклад - Индекс свободы прессы. Этот доклад анализирует состояние свободы прессы и Интернета в 180 странах мира. Нынешний отчет называется "Вступление в решающее десятилетие для журналистики, отягощенное коронавирусом". И в нем исследователи приняли во внимание последние события, когда пандемия COVID-19 подчеркнула и усилила ряд уже имеющихся кризисов, угрожающих праву на получение информации.

Сейчас, согласно этому отчету, Украина занимает 96 место, на шесть позиций выше, чем в 2019-ом, когда Украина была на 102-м месте.