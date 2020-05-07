У пресс-секретаря президента Бразилии выявили COVID-19

Новости мира:У пресс-секретаря президента Бразилии Отавио Сантаны ду Рего Барроса диагностировали коронавирус.

У пресс-секретаря президента Бразилии, генерала Отавио Сантаны ду Рего Барроса обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что он сдал анализ в понедельник, 4 мая, а вчера вечером было получено подтверждение заболевания. Генерал Рего Баррос проходит лечение дома.

Согласно заявлению офиса чиновника, "у него нет никаких симптомов, которые вызывали бы обеспокоенность".

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 мая общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона.

Вылечились от недуга более 1,2 миллиона пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли более 263,8 тысячи человек.