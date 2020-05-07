Карантинные меры: Новая Зеландия планирует ослабить ограничительные меры

Новости мира:Власти Новой Зеландии впервые запланировали ослабления карантинных мер в стране.

В правительстве Новой Зеландии впервые объявили о возможном ослаблении карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

"Премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн объявила о возможном ослаблении ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса: в числе прочего, разрешат работать парикмахерским и барам, а также возобновят спортивные соревнования", - говорится в сообщении.

Также глава новозеландского правительства сообщила об уменьшении числа новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, добавив, что страна уже "наполовину спустилась с Эвереста" в борьбе с эпидемией.

Прогнозируется, что власть разрешит массовые собрания численностью до 100 человек, а большинство работников смогут вернуться на рабочие места. В правительстве добавляют, что дистанционная работа будет оставаться рекомендованной.

Правила социального дистанцирования отменять пока не планируется.

Окончательное решение относительно ослабления карантина правительство Новой Зеландии примет 11 мая.

Как сообщалось, в Новой Зеландии сейчас введен один из жесточайших карантинов в мире. И он, как оценивает новозеландское правительство, оказался действительно эффективным в противостоянии коронавирусу. Хотя его влияние на экономику страны оказалось заметно отрицательным - ее спад к концу года, по прогнозам МВФ, составит 8%.

По состоянию на 7 мая в Новой Зеландии зафиксировано 1 489 случаев коронавируса, включая 21 летальный, а 1 332 пациента уже выздоровели.

В мире в целом выявлено 3,8 миллиона случаев COVID-19, включая 265 тысяч летальных, выздоровели 1,303 миллиона человек.