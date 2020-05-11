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Безработица: в апреле Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест

Безработица: в апреле Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест
15:37 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:Канада потеряла рекордные 2 миллиона рабочих мест, из-за чего власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

В апреле Канада потеряла рекордные 2 миллиона рабочих мест, из-за чего власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Об этом пишет Reuters. 

Управление статистики Канады также заявило, что не посчитало 1,1 миллиона человек, которые временно потеряли работу и ожидали возвращения после снятия ограничений. 

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Если бы эти люди были подсчитаны, уровень безработицы в апреле был бы рекордным 17,8%, а не 13%, отметили в ведомстве. 

Издание пишет, что Канада уже потеряла миллион рабочих мест в марте, поскольку кризис усилился. По состоянию на 5 мая более 7,5 миллионов канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству. 

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что программа субсидирования чрезвычайной заработной платы будет продлена и после июня.

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Он добавил, что программа уже заложена в бюджет на сумму 73 млрд канадских долларов (52,4 млрд долл - ЭП).

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Канада, Работа, Карантин.
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