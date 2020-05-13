Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
"Трудно получить информацию от КНДР": в Вашингтоне поделились соображениями о здоровье Ким Чен Ына
В США убеждены, что с Ким Чен Ыном "все хорошо"
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

Коронавирус в Канаде: с начала пандемии умерло более 5 тысяч человек

Коронавирус в Канаде: с начала пандемии умерло более 5 тысяч человек
03:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались.

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 70,3 тыс. человек, 5049 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

За неделю количество инфицированных увеличилось на более чем 7,8 тыс., скончавшихся - на 900 человек.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 38,5 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 20,9 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 6,3 тыс., в Британской Колумбии - более 2,3 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 3013 и 1725, соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в начале апреля. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 1 млн 146 тыс. человек, из которых более миллиона дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.

Кроме того, в последние дни не зафиксировано ни одного заболевания в маленькой атлантической провинции Остров Принца Эдварда, а также в Северо-Западных территориях и приграничной с Аляской территории Юкон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"
04 COVID-19 в Италии: суточное количество заражений выросло
05 "Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Акт чистого зла&quot;: США осуждают эскалацию конфликта в Афганистане
"Акт чистого зла": США осуждают эскалацию конфликта в Афганистане
Криклий: Концессия порта &quot;Херсон&quot; окончательно разблокирована
Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована
Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию
Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию
Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом
Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь