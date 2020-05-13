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В Новой Зеландии и Таиланде - ни одного случая COVID-19 за сутки

В Новой Зеландии и Таиланде - ни одного случая COVID-19 за сутки
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Новой Зеландии и Таиланде за последние сутки не выявили ни одного нового случая COVID-19

Власти Новой Зеландии в среду сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа, передают западные СМИ.

Отмечается, что прирост новых случаев держится на нуле уже второй день подряд.

В службах здравоохранения Новой Зеландии напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.

Ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется и в Таиланде. За последние 24 часа в стране также не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.

За время пандемии в Таиланде выявили около 3 тыс. случаев заболевания, 56 человек скончалось.

Как сообщалось, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 человека выздоровели.

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Все по теме:

Таиланд, Новая Зеландия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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