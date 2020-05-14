Скорость ветра до 180 километров в час: на Филиппинах бушует тайфун "Амбо"

Из-за тайфуна "Амбо" с сильными ливнями и мощными порывами ветра на Филиппинах десятки тысяч человек нуждаются в эвакуации.
Об этом сообщает местный телеканал ABS-CBN.
"Тайфун "Амбо" ударил по Филиппинам в четверг сильными ливнями и мощными порывами ветра", - сказано в сообщении.
Отмечается, что десятки тысяч людей требуют эвакуации.
По данным телеканала, порывы ветра во время первого шторма года составили от 150 и 180 километров в час.
В то же время в Министерстве здравоохранения Филиппин призвали при эвакуации соблюдать дистанцию в один метр, чтобы избежать заражения заболеванием коронавирус.
Около 400 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома в Северном Самаре, который с марта находится на карантине из-за вспышки коронавируса.
Ожидается, что тайфун покинет Филиппины между следующими понедельником и вторником.