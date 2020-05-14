Скорость ветра до 180 километров в час: на Филиппинах бушует тайфун "Амбо"

Новости мира:Метеорологи Филлипин зафиксировали порывы ветра до 180 км в час.

Из-за тайфуна "Амбо" с сильными ливнями и мощными порывами ветра на Филиппинах десятки тысяч человек нуждаются в эвакуации.

Об этом сообщает местный телеканал ABS-CBN.

"Тайфун "Амбо" ударил по Филиппинам в четверг сильными ливнями и мощными порывами ветра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что десятки тысяч людей требуют эвакуации.

По данным телеканала, порывы ветра во время первого шторма года составили от 150 и 180 километров в час.

В то же время в Министерстве здравоохранения Филиппин призвали при эвакуации соблюдать дистанцию в один метр, чтобы избежать заражения заболеванием коронавирус.

Около 400 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома в Северном Самаре, который с марта находится на карантине из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что тайфун покинет Филиппины между следующими понедельником и вторником.