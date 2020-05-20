В Бразилии за сутки умерло более 1000 пациентов с коронавирусом

Новости мира:За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировано рекордное число смертей в результате заражения коронавирусом: 1179 летальных случаев.

В Бразилии за истекшие сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 тыс. 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель является рекордным, до этого самое большое число связанных с коронавирусом смертных случаев было зафиксировано 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии выявлено 271 тыс. 628 инфицированных, общее число летальных исходов составило 17 тыс. 971.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.

Сейчас обязанности министра исполняет генерал Эдуардо Пазуэлло, занимавший поста замминистра.

По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.