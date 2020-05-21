На время карантина: потребление алкоголя австралийцами выросло на четверть

Новости мира:В Австралии на время карантина возросло потребление алкогольных напитков среди граждан.

В самоизоляции жители Австралии увеличили потребление алкогольных напитков.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного консалтинговой компанией "Hall & Partners", передает henewdaily.com.au.

Так, в начале апреля об увеличении потребления алкоголя в условиях карантина заявили 20% жителей страны, тогда как в начале мая их число возросло к 25%.

"Если ранее основной причиной покупки австралийцами алкоголя была тревога и паника из-за коронавируса, то сегодня жители страны покупают спиртное с целью снять стресс", — говорится в сообщении.

Данные были основаны на результатах онлайн-опроса, проведенного 2 и 3 апреля среди 319 австралийцев, а также 6 мая среди 320 австралийцев.

Отметим, рост продаж и потребления алкоголя в период карантина зафиксирован во многих странах ЕС и США.

В Украине также отмечалось увеличение спроса на крепкий алкоголь.

Как сообщалось, один из отечественных производителей спиртных напитков, в период самоизоляции потребителей, презентовал на рынке готовые алкогольные коктейли в бутылках.