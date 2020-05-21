Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений
Зеленский подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Будущий седан Genesis eG80 получит беспилотные технологии 3-го уровня
Genesis G80 получит автопилот 3 уровня

Премьер-министр Канады выступил в защиту ВОЗ

Премьер-министр Канады выступил в защиту ВОЗ
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:ВОЗ выполняет очень важную работу во время пандемии и заслуживает поддержки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выполняет очень важную работу во время пандемии и заслуживает поддержки.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада убеждена, что многосторонние институты, подобные ВОЗ, очень важны, особенно в период глобального кризиса здравоохранения, такого, как сейчас", - сказал Трюдо.

COVID-19: в Молдове снизилось суточное число новых случаев заражения

Он отметил, что "ни одна глобальная организация не идеальна, есть аспекты, над которыми стоит работать и улучшать". "Это одна из причин, почему Канада была очень активной в течение последних недель и месяцев, в том числе во время коронакризиса, в продвижении идеи пересмотра и улучшения нашей глобальной ситуации и глобальных институтов в соответствии с ценностями. Мы и в дальнейшем будем делать это", - подчеркнул премьер-министр.

Трюдо добавил, что Канада "и в дальнейшем будет поддерживать ВОЗ даже при поиске путей улучшения современной многосторонней системы".

Как сообщалось, в прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование ВОЗ. "Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом", - отметил американский лидер.

Эпидемия: в Бельгии за сутки более 250 случаев COVID-19

Впоследствии комитет Сената США по внутренней безопасности пообещал инициировать проведение масштабного расследования причин пандемии COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
04 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Главный &quot;Холостяк&quot; 10 сезона взбудоражил обнаженным торсом (Фото)
Главный "Холостяк" 10 сезона взбудоражил обнаженным торсом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь