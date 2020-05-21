Премьер-министр Канады выступил в защиту ВОЗ

Новости мира:ВОЗ выполняет очень важную работу во время пандемии и заслуживает поддержки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выполняет очень важную работу во время пандемии и заслуживает поддержки.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада убеждена, что многосторонние институты, подобные ВОЗ, очень важны, особенно в период глобального кризиса здравоохранения, такого, как сейчас", - сказал Трюдо.

Он отметил, что "ни одна глобальная организация не идеальна, есть аспекты, над которыми стоит работать и улучшать". "Это одна из причин, почему Канада была очень активной в течение последних недель и месяцев, в том числе во время коронакризиса, в продвижении идеи пересмотра и улучшения нашей глобальной ситуации и глобальных институтов в соответствии с ценностями. Мы и в дальнейшем будем делать это", - подчеркнул премьер-министр.

Трюдо добавил, что Канада "и в дальнейшем будет поддерживать ВОЗ даже при поиске путей улучшения современной многосторонней системы".

Как сообщалось, в прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование ВОЗ. "Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом", - отметил американский лидер.

Впоследствии комитет Сената США по внутренней безопасности пообещал инициировать проведение масштабного расследования причин пандемии COVID-19.