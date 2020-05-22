Коронавирус в Африке: число инфицированных превысило 100 тысяч

Новости мира:В Африке зарегистрировали уже более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 в африканских странах превысило 100 тыс., свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего ситуацию по распространению инфекции в мире.

Больше всего заболевших выявлено в ЮАР (около 20 тыс.), на втором месте - Египет (15 тыс.), на третьем - Алжир (8 тыс.).

За время пандемии в Африке зафиксировали 3,1 тыс. летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом. Еще более 41 тыс. человек выздоровели.

Ранее в мае во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия COVID-19 в последующие 18 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке. По результатам обследования 47 стран региона в ВОЗ отмечали, что при провале мер сдерживания эпидемии от 29 млн до 44 млн человек в Африке могут заразиться COVID-19 за первый год эпидемии.