Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Стрельба в Житомирской области: ОГП взял дело на контроль
Стрельба в Житомирской области: ОГП взял дело на контроль
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

ВОЗ о COVID-19: Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни

ВОЗ о COVID-19: Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19.

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания", - заявил на пресс-конференции руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

К настоящему времени Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено высокое число заражений. В этой стране коронавирус нашли у 314,7 тыс. человек, скончались с ним 20,2 тыс. человек.

Коронавирус в Африке: число инфицированных превысило 100 тысяч

В Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек и достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражения выявили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Америка, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
02 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
03 Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
04 На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Карта коронавируса в Украине и мире 22 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Toyota планирует серийный выпуск электрической концепции LQ (Фото)
Toyota планирует серийный выпуск электрической концепции LQ (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь