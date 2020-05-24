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Эпидемия: в Бразилии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек

Эпидемия: в Бразилии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бразилии за сутки жертвами заболевания стали около 1000 человек.

Минздрав Бразилии за последние сутки зарегистрировал 965 смертей от коронавирусной инфекции нового типа.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране выросло до 22 013 человек, сообщает ТАСС. 

В ведомстве отмечают, что это самый высокий показатель, фиксируемый в выходные дни. Обычно, в субботу и воскресенье в стране фиксируется меньшее число смертей. 

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Согласно информации Минздрава страны, количество летальных исходов на 100 тысяч человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Количество случаев инфицирования в стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждено более 16,5 тысячи новых диагнозов.

Регионом с наибольшим числом зарегистрированных смертей и случаев инфицирования остается Сан-Паулу. В регионе насчитывается свыше 80,5 тысяч инфицированных и более 6 тысяч умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара - 35 112 человек, затем следует Рио-де-Жанейро - 34 533. В этих штатах жертвами пандемии стали 2 308 и 3 905 человек соответственно.

Также, по данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в 2/3 муниципалитетов страны.

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Бразилия, Заражение, Коронавирус.
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