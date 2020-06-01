Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире продолжают снимать чрезвычайные меры
В мире продолжают снимать чрезвычайные меры
КНР запустила ракету Чанчжэн-2D с двумя спутниками
КНР запустила ракету Чанчжэн-2D с двумя спутниками
Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)

В Бразилии уже 500 тыс человек болеют коронавирусом

В Бразилии уже 500 тыс человек болеют коронавирусом
01:17 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Бразилии зафиксировали 506 708 случаев COVID-19.

По состоянию на 1 июня, в Бразилии диагностировано 506 708 случаев COVID-19.

Сообщает Worldometers.

В стране диагностировано 506 708 случаев заболевания коронавирус, 205 371 пациент уже выздоровели, 29 101 умерли.

За последние сутки в стране на COVID-19 заболело 8268 человек. 267 больных умерли. 272 236 пациентов продолжают бороться с болезнью. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса. На первом США, там 1 834 036 больных, на третьем Россия, где 405 843 пациентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Кучма: Маск победил Россию
04 Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
05 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из Турции вернутся еще 73 украинцев
В Украину из Турции вернутся еще 73 украинцев
В Бразилии уже 500 тыс человек болеют коронавирусом
В Бразилии уже 500 тыс человек болеют коронавирусом
Предвыборный рейтинг: Байден опережает Трампа на 10 процентов
Предвыборный рейтинг: Байден опережает Трампа на 10 процентов
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь