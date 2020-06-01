В Бразилии уже 500 тыс человек болеют коронавирусом

Новости мира:В Бразилии зафиксировали 506 708 случаев COVID-19.

По состоянию на 1 июня, в Бразилии диагностировано 506 708 случаев COVID-19.

Сообщает Worldometers.

В стране диагностировано 506 708 случаев заболевания коронавирус, 205 371 пациент уже выздоровели, 29 101 умерли.

За последние сутки в стране на COVID-19 заболело 8268 человек. 267 больных умерли. 272 236 пациентов продолжают бороться с болезнью. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса. На первом США, там 1 834 036 больных, на третьем Россия, где 405 843 пациентов.