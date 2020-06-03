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Строительство 5G-сети: два из трех основных канадских операторов отказались от сотрудничества с Huawei

Строительство 5G-сети: два из трех основных канадских операторов отказались от сотрудничества с Huawei
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Канадский мобильный оператор отказался от сотрудничества с Huawei.

Один из крупнейших канадских мобильных операторов Bell заключил контракт на создание сети 5G со шведской корпорацией Ericsson в противовес китайскому Huawei.

Об этом говорится в распространенном Bell пресс-релизе.

"Bell Canada объявляет, что Ericsson предоставит оборудование сети радиодоступа (RAN) для национальной беспроводной сети 5G от Bell", - отмечается в сообщении.

Это решение показывает, что два из трех основных канадских операторов мобильной связи не будут использовать оборудование Huawei в своих сетях, поскольку Rogers, конкурент Bell, еще два года тому назад объявил о подобном решении. Зато третий канадский национальный оператор Telus все же решил заключить контракт с Huawei, хотя только на поставку оборудования для антенн, передающих сигнал на телефоны, но не в качестве основы сети.

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"Ericsson, действующий поставщик беспроводных технологий 4G LTE и других для Bell, уже заключил 92 коммерческих 5G контракта с операторами связи по всему миру. Ericsson - первая компания, запустившая коммерческие 5G сети на четырех континентах", - отметили в пресс-службе 

Решение Bell знаковое еще и тем, что сейчас оборудование Huawei уже используется в отдельных элементах его сети.

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Как сообщалось, уполномоченные органы Канады уже длительное время изучают, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G из--за опасений, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности. Долгожданное решение до сих пор публично объявлено не было.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеют никакого влияния на принятие решений в Huawei.

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Канада, Huawei, 5G, Bell Canada.
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