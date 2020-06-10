Смягчение огранияений: Шри-Ланка откроется для туристов с августа

Новости мира:На Шри-Ланке готовятся принимать путешественников со всего мира уже с 1 августа 2020 года.

Власти страны разработали специальные правила для туристов, желающих отдохнуть на острове, с учетом пандемии коронавируса, сообщило управление развития туризма Шри-Ланки в Facebook.

В частности, согласно новым правилам, с 1 августа Шри-Ланку смогут посещать все типы путешественников (группы, семьи или отдельные лица) из всех стран. Туристов будут принимать три аэропорта: Международный аэропорт Бандаранайке (BIA), аэропорт Коломбо Ратмалана (RMA) и аэропорт Хамбантоты Маттала Раджапакса (MRIA).

У всех путешественников должна быть действительная виза. Ее будут выдавать на 30 дней с возможностью продления до 6 месяцев по прибытии. Для получения визы необходимо подать детали по бронированию в сертифицированном отеле (они будут перечислены на туристическом веб-сайте Шри-Ланки), маршрут по стране, обратный билет, медицинскую страховку. Оформить визу можно онлайн, сбор – 100 долларов.

Кроме того, перед посадкой на рейс и по прибытии на Шри-Ланку туристы должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на самолет.

Также власти сейчас рассматривают вопрос о дальнейшем ослаблении для гостей с длительным пребыванием. Оно позволит туристу получить многократную 5-летнюю визу с максимальным сроком пребывания 6 месяцев.

Туристов не будут отправлять на карантин по прибытии, если у них не будут обнаружены симптомы заболевания. В аэропорту гостям будут делать бесплатные ПЦР-тесты. Сейчас для получения результатов такого теста необходимо 24 часа, однако до августа местные власти планируют сократить срок ожидания до 4-6 часов. Еще один тест через 4-5 дней по прибытии проведет мобильное подразделение в координации с сертифицированным поставщиком жилья туриста. Гости, которые остаются более чем на 10 дней, должны пройти третий тест во время своего пребывания.

В случае положительного результата ПЦР-теста туриста отправят на карантин в специально отведенный отель или госпитализируют. Карантин обычно длится от 14 до 21 дня.

Отмечается, что минимальный срок пребывания гостей на Шри-Ланке должен составлять не менее 5 ночей.

В то же время туристов просят договориться со своим отелем или турагентом относительно перевозок на месте. Общественным транспортом пользоваться не советуют.

Также сообщается, что все туристические объекты на острове откроют с 1 августа. Для туристов не будет никаких ограничений на передвижение между районами.

По данным Worldometers, по состоянию на 10 июня в Шри-Ланке зафиксировано 1 859 случаев заболевания COVID-19, 11 человек умерли и 1 057 выздоровели.