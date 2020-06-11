В странах Африки активизировался COVID-19

ВОЗ предупреждает, что в Африке ускоряется распространение коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что коронавирусная болезнь COVID-19 стала быстрее распространяться в странах Африки.

Об этом информирует The Globe And Mail.

"Пандемия коронавируса ускоряется в Африке, распространяясь в глубинку из столиц, куда она была завезена иностранными путешественниками", - сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В десяти наиболее пострадавших от пандемии странах Африки пока зафиксировано 207 600 случаев заболевания и 5000 летальных, сообщил региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моети.

Южно-Африканская Республика, которая в прошлом месяце начала поэтапное ослабление карантина, является наиболее пострадавшей страной континента, там зафиксировали четверть всех случаев COVID-19 в Африке.

Основным вызовом для медицины на континенте остается доступность тестовых наборов, отметил Moeти.

"До тех пор, пока мы не получим доступ к эффективной вакцине, я боюсь, что нам, наверное, придется жить со стабильным ростом случаев заболеваний в регионе", - отметил чиновник.

Согласно данным Worldometer, в мире количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 7 491 508, из них 419 607 летальных, выздоровели 3 803 284 человека.