Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня

В Новой Зеландии снова выявили коронавирус

В Новой Зеландии снова выявили коронавирус
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Укринформ
В Новой Зеландии впервые за 24 дня зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В официально уже свободной от COVID-19 Новой Зеландии было подтверждено 2 новых случая коронавируса - впервые за последние 24 суток. Об этом сообщает BBC.

"Новая Зеландия подтвердила 2 новых случая коронавируса, что завершило 24-дневный период, когда в этой стране не было ни одного больного COVID-19. Речь идет о двух женщинах из одной семьи, которые путешествовали в Великобританию", - говорится в сообщении.

Эти женщины находились после возвращения из Британии в изоляции в одном из отелей Окленда, однако 12 июня им было разрешено посетить похороны одного из их родителей в Веллингтоне. Они поехали туда не общественным транспортом, а частным авто.

Обе женщины были протестированы на коронавирус в понедельник, 15 июня, а положительные результаты стали известны во вторник.

Пандемия: ВОЗ предупредила о новой волне COVID-19

Как сообщалось, власти Новой Зеландии на прошлой неделе сняли в стране все карантинные ограничения и провозгласили ее официально свободной от коронавируса.

Однако существенные ограничения на въезд в Новую Зеландию и дальше действуют.

Учитывая эти 2 новых случая, общее количество зафиксированных заражений коронавирусом в Новой Зеландии с начала пандемии составляет 1506, включая 22 смертельных случая.

Напомним, в Грузии впервые за последние 3,5 месяца не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новая Зеландия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
В Viber можно проводить групповые видеочаты
В Viber можно проводить групповые видеочаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь