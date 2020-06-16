В Новой Зеландии снова выявили коронавирус

В Новой Зеландии впервые за 24 дня зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В официально уже свободной от COVID-19 Новой Зеландии было подтверждено 2 новых случая коронавируса - впервые за последние 24 суток. Об этом сообщает BBC.

"Новая Зеландия подтвердила 2 новых случая коронавируса, что завершило 24-дневный период, когда в этой стране не было ни одного больного COVID-19. Речь идет о двух женщинах из одной семьи, которые путешествовали в Великобританию", - говорится в сообщении.

Эти женщины находились после возвращения из Британии в изоляции в одном из отелей Окленда, однако 12 июня им было разрешено посетить похороны одного из их родителей в Веллингтоне. Они поехали туда не общественным транспортом, а частным авто.

Обе женщины были протестированы на коронавирус в понедельник, 15 июня, а положительные результаты стали известны во вторник.

Как сообщалось, власти Новой Зеландии на прошлой неделе сняли в стране все карантинные ограничения и провозгласили ее официально свободной от коронавируса.

Однако существенные ограничения на въезд в Новую Зеландию и дальше действуют.

Учитывая эти 2 новых случая, общее количество зафиксированных заражений коронавирусом в Новой Зеландии с начала пандемии составляет 1506, включая 22 смертельных случая.

Напомним, в Грузии впервые за последние 3,5 месяца не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса.