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Среда, 17.06.2020
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Коронавирус: число инфицированных в Бразилии перевалило за 900 тысяч

Коронавирус: число инфицированных в Бразилии перевалило за 900 тысяч
04:21 Сегодня Телеграф УНН
В Бразилии за сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 выросло на 34 918 человек и составило 923 189 человек. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

С момента последнего обновления данных в понедельник в Бразилии также было зарегистрировано 1282 случая смерти от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, число подтвержденных смертельных случаев в стране составило 45 241.

Добавим, что Бразилия вышла на второе место в мире по количеству жертв коронавируса.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не выявлены в Николаевской и Херсонской областях. Количество заболевших снизилось в 5 областях Украины, в Полтавской и Херсонской областях не изменилось.

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Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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