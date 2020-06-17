Коронавирус: число инфицированных в Бразилии перевалило за 900 тысяч

В Бразилии за сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 выросло на 34 918 человек и составило 923 189 человек. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

С момента последнего обновления данных в понедельник в Бразилии также было зарегистрировано 1282 случая смерти от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, число подтвержденных смертельных случаев в стране составило 45 241.

Добавим, что Бразилия вышла на второе место в мире по количеству жертв коронавируса.

Напомним, в Украине за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не выявлены в Николаевской и Херсонской областях. Количество заболевших снизилось в 5 областях Украины, в Полтавской и Херсонской областях не изменилось.