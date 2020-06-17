"Такая паника раздута": Пенс прокомментировал информацию о "второй волне" COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс во вторник обвинил СМИ в разжигании опасений относительно второй волны коронавируса в США.

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусных инфекций. Такая паника раздута", - написал Пенс в своей статье в Wall Street Journal.

"Благодаря руководству президента (Дональда - ред.)Трампа, мужеству и состраданию американского народа наша система здравоохранения стала намного сильнее, чем четыре месяца назад, и мы побеждаем в борьбе с невидимым врагом", - отметил он.

По его мнению, несмотря на заявления СМИ, американский подход в борьбе с COVID-19 был успешным.

"Мы замедлили распространение, мы заботились о наиболее уязвимых, мы спасали жизни и мы создали прочную основу для решения любых проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Это повод для торжества, а не для нагнетания страха средствами массовой информации", - отметил он.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 2 млн.134 тыс.973 случаев заболевания COVID-19, 116 тыс. 854 человека умерли.