Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Дело Гандзюк: Мангера увезли в СИЗО
Дело Гандзюк: Мангера увезли в СИЗО
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

"Такая паника раздута": Пенс прокомментировал информацию о "второй волне" COVID-19

"Такая паника раздута": Пенс прокомментировал информацию о "второй волне" COVID-19
Обновлено 03:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Вице-президент США Майк Пенс во вторник обвинил СМИ в разжигании опасений относительно второй волны коронавируса в США.

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусных инфекций. Такая паника раздута", - написал Пенс в своей статье в Wall Street Journal.

"Благодаря руководству президента (Дональда - ред.)Трампа, мужеству и состраданию американского народа наша система здравоохранения стала намного сильнее, чем четыре месяца назад, и мы побеждаем в борьбе с невидимым врагом", - отметил он.

По его мнению, несмотря на заявления СМИ, американский подход в борьбе с COVID-19 был успешным.

"Мы замедлили распространение, мы заботились о наиболее уязвимых, мы спасали жизни и мы создали прочную основу для решения любых проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Это повод для торжества, а не для нагнетания страха средствами массовой информации", - отметил он.

Коронавирус: в Израиле за сутки обнаружили рекордное число инфицированных

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 2 млн.134 тыс.973 случаев заболевания COVID-19, 116 тыс. 854 человека умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Майк Пенс, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
02 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
03 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
04 Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж
05 "Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
&quot;Сдали тесты и ждем результат&quot;: Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубнично-сливочным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубнично-сливочным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь