В Бразилии тысячи людей вышли на улицы из-за игнорирования властями пандемии

Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса. Об этом сообщает Aljazeera.

"Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса быстро распространяется в Бразилии, которая в данное время находится на втором месте по количеству случаев коронавируса - 691 758 - и третьем месте по количеству умерших вследствие COVID-19 - 36 455, согласно данным университета Джона Хопкинса.

Отмечается, что в субботу бразильское правительство приостановило публикацию общего количества смертей и инфицированных коронавирусной болезнью. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть настоящий масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире выявлено 11 416 898 случаев заражения коронавирусом, из них 534 273 летальных, выздоровели 6 465 297 человек.