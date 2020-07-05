Ляшко о коронавирусе: Коллективного иммунитета нет ни у украинцев, ни в других странах мира

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина, и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и когда протестируется не менее 90%. Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", – заявил Ляшко.
В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Донецкой областях и в Киеве.
Отмечается, что всего в Украине выявлено 48500 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Среди них: новых - 823, выздоровели - 21376 человек (+221 за сутки), умерло - 1249 человек (+22 за сутки), подозрения выявили у 94635 человек (+926 сутки).