Ляшко о коронавирусе: Коллективного иммунитета нет ни у украинцев, ни в других странах мира

О коллективном иммунитете к коронавирусу, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает "Украина 24".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина, и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и когда протестируется не менее 90%. Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", – заявил Ляшко.

В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Донецкой областях и в Киеве.