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COVID-19 в Украине: в каких регионах наибольший суточный прирост

COVID-19 в Украине: в каких регионах наибольший суточный прирост
10:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Донецкой областях и в Киеве. Об этом сообщает Telegram канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что всего в Украине выявлено 48500 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Среди них: новых - 823, выздоровели - 21376 человек (+221 за сутки), умерло - 1249 человек (+22 за сутки), подозрения выявили у 94635 человек (+926 сутки).

Больше всего случаев болезни выявлено во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78). Ни одного случая не выявлено в Луганской области (0).

В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 1951 (+15);  Волынская область - 2705 (+42); Днепропетровская область - 1115 (+5); Донецкая область - 680 (+81); Житомирская область - 1461 (+14); Закарпатская область - 3321 (+107); Запорожская область - 597 (+9); Ивано-Франковская область - 2655 (+57); Кировоградская область - 658 (+1); г. Киев - 5543 (+78); Киевская область - 2774 (+27); Львовская область - 6197 (+138); Луганская область - 84 (0); Николаевская область - 458 (+3); Одесская область - 1865 (+30); Полтавская область - 324 (+2); Ровенская область - 4108 (+67); Сумская область - 317 (+9); Тернопольская область - 2069 (+44); Харьковская область - 2348 (+37); Херсонская область - 196 (0); Хмельницкая область - 839 (11); Черновицкая область - 5002 (+30); Черкасская область - 661 (+4); Черниговская область - 572 (+12).

Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19

Напомним, в Украине на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев более 800. Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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