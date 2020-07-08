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Пандемия: Колумбия в очередной раз продлевает карантин

Пандемия: Колумбия в очередной раз продлевает карантин
Обновлено 05:49 Сегодня Телеграф УНН
Власти Колумбии из-за ситуации с коронавирусом приняли решение продлить режим общенационального карантина, срок действия которого истекает 15 июля, еще на две недели — до 1 августа. Об этом сообщил во вторник президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы продлеваем обязательную изоляцию до 1 августа", — заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам "участия в пилотных проектах по возобновлению работы ресторанов, театров и тренажерных залов".

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его несколько раз продлевали.

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Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 117 000, согласно данным ВОЗ. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 4 064 человека.

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Все по теме:

Колумбия, Коронавирус, Иван Дуке, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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