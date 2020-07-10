В Боливии временный президент заболела коронвирусом

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

"Я в порядке, буду работать из своей изоляции", — написала Аньес.

Временно исполняющей обязанности президента Боливии 53 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражению коронавирусом подвержены как молодые, так и пожилые люди, однако у лиц старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, болезнь может принять тяжелую форму.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

За несколько дней до этого положительный результат показал тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару. До подтверждения диагноза он сообщал, что наблюдает у себя симптомы COVID-19: высокую температуру и слабость. Рентген показал, что легкие Болсонару не поражены. На начальных этапах пандемии президент Бразилии отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.