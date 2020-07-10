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В Боливии временный президент заболела коронвирусом

В Боливии временный президент заболела коронвирусом
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Укринформ
Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

"Я в порядке, буду работать из своей изоляции", — написала Аньес.

Временно исполняющей обязанности президента Боливии 53 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражению коронавирусом подвержены как молодые, так и пожилые люди, однако у лиц старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, болезнь может принять тяжелую форму.

За несколько дней до этого положительный результат показал тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару. До подтверждения диагноза он сообщал, что наблюдает у себя симптомы COVID-19: высокую температуру и слабость. Рентген показал, что легкие Болсонару не поражены. На начальных этапах пандемии президент Бразилии отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения.

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Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

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Все по теме:

Боливия, Covid-19, Коронвірус.

Автор:

Телеграф
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