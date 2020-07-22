В Колумбии разбился военный вертолет: погибли девять человек

В результате крушения военного вертолета в Колумбии погибло не менее девяти человек, шестеро ранены. об этом сообщили официальные представители армии, информирует AFP.

На месте крушения военного вертолета были найдены тела девяти веннослужащих.

Еще шестеро человек выжили, но получили ранения, что произошло с двумя другими, находившимися на борту воздушного судна пока неизвестно.

В общей сложности на борту вертолета типа Black Hawk находилось 17 человек.

Воздушное судно потерпело крушение 21 июля, после обеда в юго-восточной части Колумбии во время спецоперации военных в джунглях против боевиков.

На данный моент уточняется, упал ли вертолет сам или был сбит вражеской атакой.

Ранее сообщалось, что У берегов Аляски (США) на глубине примерно в 12 км произошло землетрясение силой 7,8 балла. После чего опубликовали предупреждение о цунами. Об этом сообщает американское издание CNN.