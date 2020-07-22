В Колумбии разбился военный вертолет: погибли девять человек

На месте крушения военного вертолета были найдены тела девяти веннослужащих.
Еще шестеро человек выжили, но получили ранения, что произошло с двумя другими, находившимися на борту воздушного судна пока неизвестно.
В общей сложности на борту вертолета типа Black Hawk находилось 17 человек.
Воздушное судно потерпело крушение 21 июля, после обеда в юго-восточной части Колумбии во время спецоперации военных в джунглях против боевиков.
На данный моент уточняется, упал ли вертолет сам или был сбит вражеской атакой.
Ранее сообщалось, что У берегов Аляски (США) на глубине примерно в 12 км произошло землетрясение силой 7,8 балла. После чего опубликовали предупреждение о цунами. Об этом сообщает американское издание CNN.