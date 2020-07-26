Число жертв COVID-19 в Бразилии близится к 90 тысячам

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1 211 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 55 891 и 1 156 соответственно. За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.
Добавим, что согласно данным телеканала Globo в стране — 2 394 434 инфицированных, 84 496 из них — погибли. По данным ВОЗ — в Бразилии 2 287 475 заболевших, из них — 84 082 погибли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.