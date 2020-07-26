Число жертв COVID-19 в Бразилии близится к 90 тысячам

В Бразилии за сутки зафиксировали более 50 тысяч новых больных COVID-19, в целом - почти 2 млн 400 тысяч.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1 211 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 55 891 и 1 156 соответственно. За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.

Добавим, что согласно данным телеканала Globo в стране — 2 394 434 инфицированных, 84 496 из них — погибли. По данным ВОЗ — в Бразилии 2 287 475 заболевших, из них — 84 082 погибли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.