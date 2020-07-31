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У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили "плесень"

У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили "плесень"
10:34 Сегодня Телеграф
У первой леди Бразилии обнаружили коронавирус. Сам же глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что после того, как переболел инфекцией COVID-19 в его легких выявили грибок.

У президент Бразилии Жаир Болсонару, который переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, в легких обнаружили грибок. Об этом сообщает Sky News.

Болсонару коронавирусом заболел в начале июля, долгое время пребывал на самоизоляции. После того, как он вылечился, и получил отрицательный тест на COVID-19 у него появились другие проблемы со здоровьем. Он почувствовал недомогание, результаты анализов показали в его легких частицы "плесени".

"После 20 дней в помещении у меня появились другие проблемы. У меня обнаружили "плесень" в легких", - сказал он.

У жены бразильского президента Мишель Болсонару также подтвердили коронавирус, она находится на самоизоляции.

Стоит напомнить, что с начала пандемии коронавируса Болсонару называл болезнь "простым гриппом" и призывал губернаторов отменять карантин ради спасения экономики. 

В мае коронавирусная инфекция начала распространятся в стране и Бразилия вышла на шестое место в мире по заболеваемости. Но даже тогда Болсонару отказался вводить общенациональный карантин и продолжал игнорировать рекомендации ВОЗ.

7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, а 31 июля болезнь обнаружили у его жены.

На сегодняшний день Бразилия на втором месте в списке стран по количеству больных коронавирусом. От болезни скончалось уже более 90 тысяч человек. Только за минувшие сутки коронавирус подтвердили почти у 58 тысяч жителей страны.

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Бразилия, Коронавирус, Жаир Болсонару, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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