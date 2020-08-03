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Недалеко от Каира автобус упал в оросительный канал, погибли восемь человек

Недалеко от Каира автобус упал в оросительный канал, погибли восемь человек
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф
Микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал в Египте в районе Гизы, в результате аварии погибли восемь человек, еще семеро удалось спасти.

В Египте в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек. Об этом сообщает местный портал Al Youm As Sabi.

Трагедия произошла в восемь часов вечера к югу от Каира.

Авария в Египте 2.08.2020

О причинах аварии не сообщается, но вероятно, водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал.

Спасателям удалось вызволить из воды живыми семеро человек.

Как сообщалось, в Папуа-Новой Гвинее самолет перегрузили кокаином и он потерпел крушение. Благодаря аварии полиции удалось раскрыть преступный синдикат из Мельбурна, куда и направлялся самолет. 

В американском штате Аризона на железнодорожном мосту сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии возник пожар, часть конструкции обрушилась, а цистерны с опасным веществом упали на территорию парка. 

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Египет, Авария, Каир.

Автор:

Телеграф
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