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Среда, 05.08.2020
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Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы

Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
20:54 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Австралии штат Квинсленд планирует закрывает границы с Новым Южным Уэльсом и Австралийской столичной территорией для противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает BBC.

В Австралии штат Квинсленд, который уже закрыл границы с Викторией, теперь сделал то же относительно столичной территории и Нового Южного Уэльса.

Причиной для этого послужила вспышка новых заражений коронавирусом в юго-восточных штатах страны.

В штате Виктория за прошедшие 24 часа выявлено рекордных 725 новых случаев заболевания.

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На данный момент правительство Австралии не планирует возобновление полноценного карантина, а призывает людей к масочному режиму.

С начала эпидемии в стране заразились 19 500 человек, из которых 232 скончались.

Поэтому ситуация в стране выглядит значительно лучше, чем во многих других странах мира. Это связано с удачным и своевременным реагированием власти на угрозу пандемии еще на достаточно раннем этапе.

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Австралия, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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