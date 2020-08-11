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Страна блокирована: на протестах в Боливии ранили трех человек (Видео)

Страна блокирована: на протестах в Боливии ранили трех человек (Видео)
Обновлено 06:51 Сегодня Телеграф
Протесты в Боливии обострились в эти выходные, после вооруженных столкновений между сторонниками и противниками свергнутого лидера социалистов Эво Моралеса.

Трое протестующих были ранены в ходе нападения вооруженных людей на блокпост, установленный сторонниками Моралеса на востоке страны. Об этом сообщил в понедельник омбудсмен Боливии, передает Bloomberg.

Группы протестующих, в основном состоящих из горняков и членов профсоюзов, заблокировали многие участки дорог в сельской местности. Таким образом они выступают против отсрочки президентских и парламентских выборов. 

В прошлом месяце власти Боливии приняли решение отложить выборы на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Сторонники партии MAS Моралеса посчитали такие действия незаконными. 

"Большинство сельских районов страны находятся в блокаде со стороны различных общественных движений. Сельским жителям это действительно надоело", - сказала Кэтрин Ледебур, директор Andean Information Network, аналитического центра в Боливии. 

 

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Первый тур голосования на президентских выборах и выборах в Конгресс изначально должен был пройти в мае, однако после ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, их отложили на 6 сентября, а потом и вовсе на 18 октября. 

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Протесты, Боливия.

Автор:

Телеграф
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