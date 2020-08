Страна блокирована: на протестах в Боливии ранили трех человек (Видео)

Трое протестующих были ранены в ходе нападения вооруженных людей на блокпост, установленный сторонниками Моралеса на востоке страны. Об этом сообщил в понедельник омбудсмен Боливии, передает Bloomberg.

Группы протестующих, в основном состоящих из горняков и членов профсоюзов, заблокировали многие участки дорог в сельской местности. Таким образом они выступают против отсрочки президентских и парламентских выборов.

В прошлом месяце власти Боливии приняли решение отложить выборы на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Сторонники партии MAS Моралеса посчитали такие действия незаконными.

"Большинство сельских районов страны находятся в блокаде со стороны различных общественных движений. Сельским жителям это действительно надоело", - сказала Кэтрин Ледебур, директор Andean Information Network, аналитического центра в Боливии.

Everything has stopped in #Bolivia!

More than 75 highways and roads have been blocked across the country.

Social movements and trade unions stress that their demand is no longer just democratic elections, but also the immediate removal of the entire coup-installed government. pic.twitter.com/vLYBSPSz5p

— th1an1 (@th1an1) August 7, 2020