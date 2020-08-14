Коронавирус забрал жизнь близкого соратника Мадуро

70-летний высокопоставленный чиновник Венесуэлы скончался от коронавирусного заболевания.

В Венесуэле от COVID-19 умер губернатор столичного округа Каракаса, а также близкий советник президента Николаса Мадуро Дарио Вивас.

Об этом сообщают местные СМИ.

70-летний Виваса "подхватил" коронавирусную болезнь почти месяц назад, 19 июля. С того дня губернатор ушел на самоизоляцию и активно лечился.

Отметим, что Вивас - первый среди высокопоставленных чиновников города, умерший от коронавируса.

При этом, о выявлении у себя вируса сообщали и другие чиновники. В частности, министр нефти Тарек Эль-Айссами сумел преодолеть заболевание спустя месяц после того, как заразился, а глава Соцпартии Диосдадо Кабельо все еще проходит курс лечения.

По состоянию на сегодняшнее утро в Венесуэле подтвердили 30 369 случаев коронавируса COVID-19, из которых 259 - летальные.

Всего в мире зарегистрировано свыше 21 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.