Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19
Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
Барселона - Бавария: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Бавария: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус забрал жизнь близкого соратника Мадуро

Коронавирус забрал жизнь близкого соратника Мадуро
10:40 Сегодня Телеграф Укринформ
70-летний высокопоставленный чиновник Венесуэлы скончался от коронавирусного заболевания.

В Венесуэле от COVID-19 умер губернатор столичного округа Каракаса, а также близкий советник президента Николаса Мадуро Дарио Вивас. 

Об этом сообщают местные СМИ.

70-летний Виваса "подхватил" коронавирусную болезнь почти месяц назад, 19 июля. С того дня губернатор ушел на самоизоляцию и активно лечился.

Отметим, что Вивас - первый среди высокопоставленных чиновников города, умерший от коронавируса.

При этом, о выявлении у себя вируса сообщали и другие чиновники. В частности, министр нефти Тарек Эль-Айссами сумел преодолеть заболевание спустя месяц после того, как заразился, а глава Соцпартии Диосдадо Кабельо все еще проходит курс лечения.

Пандемия COVID-19: в Польше более 800 новых случаев заражения

По состоянию на сегодняшнее утро в Венесуэле подтвердили 30 369 случаев коронавируса COVID-19, из которых 259 - летальные.

Всего в мире зарегистрировано свыше 21 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Николас Мадуро, Коронавирус, Covid-19, Дарио Вивас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков едет в Милан на медосмотр
02 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
03 Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
04 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
05 Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Свежий курс валют: доллар &quot;летит&quot; вниз, гривна укрепляется
Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют &quot;тишину&quot;
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь