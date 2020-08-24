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Масштабные взрывы на Филиппинах: уже более 10 погибших и 75 пострадавших

Масштабные взрывы на Филиппинах: уже более 10 погибших и 75 пострадавших
20:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Количество погибших на Филиппинах в результате двойного взрыва возросло до 14 человек. Об этом сообщили в Rappler.

Среди 75 раненых - 27 сотрудников сил безопасности и 48 гражданских. Всего погибло 8 силовиков и 6 гражданских.

По данным военных, первый взрыв произошел вследствие подрыва мотоцикла со взрывчаткой возле торгового центра в городе Джоло, провинция Сулу. Второй взрыв произошел уже через час возле Банка развития Филиппин в результате подрыва террористки-смертницы, имевшей связи с боевиками "ИГИЛ".

Отмечается, что оба взрыва произошли в центре города в понедельник, когда обычно на улицах много людей в связи с работой рынка.

В настоящкк время никто не взял на себя ответственность за две атаки. 

Ранее, пожары в штате Калифорния в США уже охватили более 400 000 гектаров. Огонь приближается к реликтовым лесам, в которых некоторые деревья имеют возраст более тысячи лет. 

Также сообщалось, что из-за сильного шторма "Лаура" в Карибском море погибли не менее 13 человек.

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Все по теме:

Филиппины, Взрыв, Погибшие, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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