Масштабные взрывы на Филиппинах: уже более 10 погибших и 75 пострадавших

Количество погибших на Филиппинах в результате двойного взрыва возросло до 14 человек. Об этом сообщили в Rappler.

Среди 75 раненых - 27 сотрудников сил безопасности и 48 гражданских. Всего погибло 8 силовиков и 6 гражданских.

По данным военных, первый взрыв произошел вследствие подрыва мотоцикла со взрывчаткой возле торгового центра в городе Джоло, провинция Сулу. Второй взрыв произошел уже через час возле Банка развития Филиппин в результате подрыва террористки-смертницы, имевшей связи с боевиками "ИГИЛ".

Отмечается, что оба взрыва произошли в центре города в понедельник, когда обычно на улицах много людей в связи с работой рынка.

В настоящкк время никто не взял на себя ответственность за две атаки.

Ранее, пожары в штате Калифорния в США уже охватили более 400 000 гектаров. Огонь приближается к реликтовым лесам, в которых некоторые деревья имеют возраст более тысячи лет.

Также сообщалось, что из-за сильного шторма "Лаура" в Карибском море погибли не менее 13 человек.