Египет снова открывает пирамиды для туристов

Власти Египта разрешили посещение культурных достопримечательностей с 1 сентября.

Об этом сообщает местное издание Сairoscene.

Так, на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Предусматривается, что Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи - не более сотни, а пирамиды - не более 15.

Также установили и новые правила обслуживания туристических групп. Так, количество экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.

Кроме того, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимость билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов. Ожидается, что это будет стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан.

Как сообщалось, с 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Египет сейчас находится в списке стран "зеленой зоны", что дает возможность не проходить двухнедельную самоизоляцию после прибытия в Украину.

Напомним, принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.