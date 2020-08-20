Популярная туристическая страна среди украинцев будет требовать тест на COVID-19

Египет с 1 сентября будет требовать от путешественников отрицательный тест на коронавирус.

С 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Госпогранслужбы

"С 1 сентября Египет будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19... Данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.

Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527