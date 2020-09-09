В Канаде 15% населения прошло тестирование на COVID-19

В Канаде провели 5 841 880 тестирований на коронавирус. Это 15% от всего населения страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные правительством Канады.

По данным Статистического бюро Канады, население страны во втором квартале 2020 года составило 37 971 020 человек.

Из всех проведенных тестов 132 142 оказались положительными. Из них более 63 тысяч - в провинции Квебек. По состоянию на вечер понедельника болезнь унесла 9 146 жизней.

Хотя каждый день в стране фиксируют новые случаи инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась и с начала пандемии более 116 тыс. инфицированных уже выздоровели. Сейчас в стране остается всего 6 537 активных случаев COVID-19. До сих пор полноценная экономическая деятельность не восстановлена, однако большинство карантинных ограничений уже отменили.