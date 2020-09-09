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После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег

После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter
На юге канадской провинции Альберта сильно похолодало, местами даже выпал снег. Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Calgary Herald.

В городе Калгари 5 сентября было +30 градусов жары, 6 сентября лил холодный дождь, а 7 сентября выпал снег.

Из-за снегопада на одном из шоссе рядом с Национальным парком Уотертон-Лейкс было затруднено движение, а Министерство охраны окружающей среды Канады выпустило предупреждение о морозах, призывая людей защитить чувствительные деревья и другие растения.

Очевидцы делились фото в соцсетях:

Ранее, в Канаде провели 5 841 880 тестирований на коронавирус. Это 15% от всего населения страны.

Также сообщалось, что в Турции усилили меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, обязав граждан носить медицинские маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи.

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Погода, Канада, Снег.

Автор:

Телеграф
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