После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег

В городе Калгари 5 сентября было +30 градусов жары, 6 сентября лил холодный дождь, а 7 сентября выпал снег.
Из-за снегопада на одном из шоссе рядом с Национальным парком Уотертон-Лейкс было затруднено движение, а Министерство охраны окружающей среды Канады выпустило предупреждение о морозах, призывая людей защитить чувствительные деревья и другие растения.
Очевидцы делились фото в соцсетях:
This is Alberta on #LabourDay.
Snow snow snow. @SkiNakiska @SunshineVillage @SkiLouise @MtNorquay #abstorm pic.twitter.com/0huGrfmmEZ
— Dawn Walton (@CTVdawnwalton) September 7, 2020
Ранее, в Канаде провели 5 841 880 тестирований на коронавирус. Это 15% от всего населения страны.
Также сообщалось, что в Турции усилили меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, обязав граждан носить медицинские маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи.