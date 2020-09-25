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Впервые за столетие: Рио-де-Жанейро откладывает традиционный карнавал

Впервые за столетие: Рио-де-Жанейро откладывает традиционный карнавал
Обновлено 05:19 Сегодня Телеграф AP
Власти Рио-де-Жанейро отложили свой ежегодный карнавальный парад. Такое происходит впервые за столетие.

Лига школ самбы Рио-де-Жанейро (LIESA) объявила, что распространение коронавируса сделало невозможным безопасное проведение традиционных парадов, которые являются культурной опорой, а для многих жителем и источником средств к существованию.

"Карнавал - это вечеринка, от которой зависят многие простые работники. Школы самбы - это общественные учреждения, и парады - лишь одна деталь из всего этого. Целая культурная и производственная цепочка была нарушена COVID-19", - сказал Луис Антонио Симас, историк, специализирующийся на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Мэрия города еще не объявила о решении относительно уличных карнавальных вечеринок, которые также проходят по всему городу, но его агентство по продвижению туризма сообщило в заявлении Associated Press от 17 сентября, что без вакцины против коронавируса неясно, когда могут возобновиться крупные публичные мероприятия.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля, через день после окончания традиционного карнавала.

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По мере роста числа инфекций, школы самбы прекратили подготовку к мероприятию 2021 года. 

Губернатор штата Рио-де-Жанейро еще в марте ввел запрет на массовые собрания. Даже с учетом этих мер в столичном регионе Рио, где проживает 13 миллионов человек, на сегодняшний день зарегистрировано более 15 000 смертей от COVID-19.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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