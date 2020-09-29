Второе покушение за неделю: террористы использовали заминированного осла против нигерийского губернатора

Боевики, связанные с группировкой ИГИЛ, устроили засаду на конвой губернатора штата Борно, что в северо-восточной Нигерии. Для этих целей они использовали осла, нагруженного взрывчаткой.

Губернатор Бабагана Зулум возвращался в столицу из города Бага. Когда сопровождавшие его солдаты заметили осла на дороге, они открыли по нему огонь.

После произошедшего взрыва, скрывавшиеся неподалеку боевики обстреляли конвой губернатора.

По данным официальных лиц, несколько боевиков были убиты в ходе перестрелки. Никто в колонне, включая губернатора, не пострадал, но часть из автомобилей получили повреждения.

Barely 48 hours when some members of dreaded Boko Haram ambushed convoy of Governor Babagana Umara Zulum along Cross Kauwa-Baga road in Borno state leaving over 30 people, Another Attack on Sunday evening#donjazzy #Rema #Jaruma #Perruzi #LayconCONQUEROR pic.twitter.com/1UvTDxipEo — allroundgistNews (@allroundgistnew) September 28, 2020

Нападение произошло через два дня после того, как он пережил еще одно нападение во время поездки в район возле озера Чад.

Во время того события погибли не менее 18 человек. Среди них было 14 полицейских и солдат и четыре гражданских лица.

Стоявшие за атакой боевики ИГИЛ в провинции Западная Африка (Iswap) недавно отделились от "Боко Харам", террористической группировки, которая десять лет назад начала восстание на северо-востоке Нигерии.

По данным ООН, за это время конфликт распространился и на соседние страны, в результате чего погибло более 30 тысяч человек, а два миллиона были вынуждены покинуть свои дома.