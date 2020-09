Второе покушение за неделю: террористы использовали заминированного осла против нигерийского губернатора

Губернатор Бабагана Зулум возвращался в столицу из города Бага. Когда сопровождавшие его солдаты заметили осла на дороге, они открыли по нему огонь.

После произошедшего взрыва, скрывавшиеся неподалеку боевики обстреляли конвой губернатора.

По данным официальных лиц, несколько боевиков были убиты в ходе перестрелки. Никто в колонне, включая губернатора, не пострадал, но часть из автомобилей получили повреждения.

Barely 48 hours when some members of dreaded Boko Haram ambushed convoy of Governor Babagana Umara Zulum along Cross Kauwa-Baga road in Borno state leaving over 30 people, Another Attack on Sunday evening#donjazzy #Rema #Jaruma #Perruzi #LayconCONQUEROR pic.twitter.com/1UvTDxipEo

