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Ураган в Никарагуа: десятки тысяч людей эвакуированы (Видео)

Ураган в Никарагуа: десятки тысяч людей эвакуированы (Видео)
Обновлено 05:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Ураган Эта вынудил по меньшей мере 30 тысяч человек на северо-востоке Никарагуа эвакуироваться в безопасное место. 

Об этом заявил глава Национальной системы предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий (Sinapred) страны Гильермо Гонсалес, пишет Xinhua.

По его словам люди будут оставаться в убежищах, пока ветра не утихнут.

"Хорошая новость в том, что пока у нас нет сообщений о пострадавших", - сказал он.

Зарегистрированные повреждения, вроде выкорчеванных деревьев, оборванных линий электропередач и сорванных крыш домов, он назвал "типичными для ураганов".

Ураган обрушился на северо-восточное побережье Никарагуа с ветрами 230 км в час и более 171 мм дождя, но, как ожидается, ослабнет по мере продвижения вглубь страны к северному горному треугольнику страны. 

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Ураган, Никарагуа, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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