Ураган в Никарагуа: десятки тысяч людей эвакуированы (Видео)

Ураган Эта вынудил по меньшей мере 30 тысяч человек на северо-востоке Никарагуа эвакуироваться в безопасное место.

Об этом заявил глава Национальной системы предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий (Sinapred) страны Гильермо Гонсалес, пишет Xinhua.

По его словам люди будут оставаться в убежищах, пока ветра не утихнут.

"Хорошая новость в том, что пока у нас нет сообщений о пострадавших", - сказал он.

this is the situation of the hurricane in Nicaragua and Honduras

Central American Army terrified#armyHondureña #armynicaraguense pic.twitter.com/MUcH30zujX

— Joo Kim (@JooKim89957271) November 4, 2020