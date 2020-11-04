Ураган в Никарагуа: десятки тысяч людей эвакуированы (Видео)

Ураган Эта вынудил по меньшей мере 30 тысяч человек на северо-востоке Никарагуа эвакуироваться в безопасное место.
Об этом заявил глава Национальной системы предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий (Sinapred) страны Гильермо Гонсалес, пишет Xinhua.
По его словам люди будут оставаться в убежищах, пока ветра не утихнут.
"Хорошая новость в том, что пока у нас нет сообщений о пострадавших", - сказал он.
this is the situation of the hurricane in Nicaragua and Honduras
Central American Army terrified#armyHondureña #armynicaraguense pic.twitter.com/MUcH30zujX
— Joo Kim (@JooKim89957271) November 4, 2020
Зарегистрированные повреждения, вроде выкорчеванных деревьев, оборванных линий электропередач и сорванных крыш домов, он назвал "типичными для ураганов".
OMG esto es en Nicaragua! This in Nicaragua @peta . #EtaHurricane #ETAenNicaragua . Cows drowning. pic.twitter.com/cbHWuWQAdo
— Eliette Plata (@eliette_plata) November 4, 2020
Ураган обрушился на северо-восточное побережье Никарагуа с ветрами 230 км в час и более 171 мм дождя, но, как ожидается, ослабнет по мере продвижения вглубь страны к северному горному треугольнику страны.