Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Загадочная болезнь в Индии: появились новые данные о жертве и пострадавших

Загадочная болезнь в Индии: появились новые данные о жертве и пострадавших
08:21 Сегодня Телеграф

Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один человек скончался, более 450 оказались в больницах.

Отмечается, что мужчина 45 лет умер от сердечного приступа.

Специалисты Всеиндийского института медицинских наук отправились в штат для расследования. Районный инспектор Долла Джоши Рой поведал, что все заболевшие из одного города, поэтому они проводили тесты, чтобы попытаться определить причину заболевания, в том числе изучали возможное загрязнение пищи или воды или отравление воздушно-капельным путем. Некоторые из тех, кто потерял сознание, жаловались на жжение в глазах.

Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса

"Врачи-специалисты все еще работают над выяснением причины этого заболевания, и мы ждем результатов из лабораторий. Это может быть пища, вода, воздух или какое-либо другое заболевание. Но мы знаем, что это было очень локально, все пострадавшие жили в одном городе", - сказал он.

Отметим также, что всех пациентов незамедлительно проверили на коронавирус. Районный инспектор рассказал, что результаты оказались отрицательными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Болезнь, Заболевание.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля
02 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
03 Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
04 В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
05 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь