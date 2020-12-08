Загадочная болезнь в Индии: появились новые данные о жертве и пострадавших

Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один человек скончался, более 450 оказались в больницах.

Отмечается, что мужчина 45 лет умер от сердечного приступа.

Специалисты Всеиндийского института медицинских наук отправились в штат для расследования. Районный инспектор Долла Джоши Рой поведал, что все заболевшие из одного города, поэтому они проводили тесты, чтобы попытаться определить причину заболевания, в том числе изучали возможное загрязнение пищи или воды или отравление воздушно-капельным путем. Некоторые из тех, кто потерял сознание, жаловались на жжение в глазах.

"Врачи-специалисты все еще работают над выяснением причины этого заболевания, и мы ждем результатов из лабораторий. Это может быть пища, вода, воздух или какое-либо другое заболевание. Но мы знаем, что это было очень локально, все пострадавшие жили в одном городе", - сказал он.

Отметим также, что всех пациентов незамедлительно проверили на коронавирус. Районный инспектор рассказал, что результаты оказались отрицательными.