Канада начинает массовую вакцинацию от коронавируса: какие страны уже начали это делать

В Канаде два медучреждения с 15 декабря планируют начать делать прививки от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщил премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

По его словам, ожидается, что первые дозы вакцины доставят уже в ближайшие дни. А начиная со свторника, они будут использованы в Университетской сети охраны здоровья и в Оттавском госпитале для вакцинации медиков, которые работают в заведениях где ухаживают за больными с коронавирусом и других местах с высоким риском заражения.

Форд пояснил, что выбор заведений, где начнется вакцинация делался с учетом трудностей, которые станут перед регионом в связи со вспышками коронавируса.

Стоит напомнить, что власти Великобритании первыми разрешили использовать вакцины от коронавируса. В свою очередь в РФ также решили не отставать и объявили о массовой вакцинации российской вакциной.