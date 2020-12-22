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Извержение вулкана на Гавайских островах несет новую угрозу: люди в опасности

Извержение вулкана на Гавайских островах несет новую угрозу: люди в опасности
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Вечером воскресенья, 20 декабря, впервые за два года на Гавайях пробудился вулкан с. В районе вскоре после начала извержения было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла.

Действующий кратер Халемаумау на вершине вулкана у юго-западного края Центральной кальдеры продолжает выбрасывать в воздух лаву, газ и пепел. Особенно сильное извержение произошло в течение часа, когда лава вылилась в кратер и смешалась с накопившейся внутри него водой.

Об этом сообщил Том Бирчард, старший синоптик Национальной метеорологической службы Гавайев в комментарии агентству AP.

Отмечается, что в связи с извержением вулкана особого ущерба не ждут, однако облака из пепла двигаются к жилым районам и могут навредить местным жителям. В связи с этим Агентство гражданской обороны округа Гавайи призывает жителей оставаться в помещениях.

Осадки пепла возможны в районах Кау в Вуд-Вэлли, Пахала, Наалеху и Оушен-Вью.

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Сейчас в районе извержения вулкана объявлен красный уровень угрозы, людей призывают начинать готовиться к возможной эвакуации.

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Все по теме:

Вулкан, Гавайи, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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