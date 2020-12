Извержение вулкана на Гавайских островах несет новую угрозу: люди в опасности

Вечером воскресенья, 20 декабря, впервые за два года на Гавайях пробудился вулкан с. В районе вскоре после начала извержения было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла.

Действующий кратер Халемаумау на вершине вулкана у юго-западного края Центральной кальдеры продолжает выбрасывать в воздух лаву, газ и пепел. Особенно сильное извержение произошло в течение часа, когда лава вылилась в кратер и смешалась с накопившейся внутри него водой.

Об этом сообщил Том Бирчард, старший синоптик Национальной метеорологической службы Гавайев в комментарии агентству AP.

Отмечается, что в связи с извержением вулкана особого ущерба не ждут, однако облака из пепла двигаются к жилым районам и могут навредить местным жителям. В связи с этим Агентство гражданской обороны округа Гавайи призывает жителей оставаться в помещениях.

