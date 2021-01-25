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Понедельник, 25.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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У президента Мексики обнаружили коронавирус

У президента Мексики обнаружили коронавирус
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Конец января внес непредвиденные коррективы в работу правительства Мексиканских Соединенных Штатов. Виной всему диагноз «Covid-19» выявленный у главы государства. Несмотря на неприятный диагноз 67-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор не теряет бодрости духа.

Информацию о положительных результатах теста на коронавирус он обнародовал в понедельник, 25 января, на своей странице в Twitter.

«С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом» - сообщили политик

Временно функции президента будет выполнять министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

«Я буду следить за руководством страной из Национального дворца» - отметил глава государства.

Отметим, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор не первый глава государства, пострадавший от «Covid-19». За время пандемии коронавирусом заразились президенты Беларуси (Александр Лукашенк, Бразилии (Жаир Болсонару), Франции (Эмманюэль Макрон), Армении (Армен Саркисян), Португалии (Марсело Ребелу де Соуза) и Украины (Александр Зеленский).

Среди привившихся от коронавируса лидеров государств стоит отметить президентов США (Джо Байден), Аргентины (Альберто Фернандес) и Израиля (Реувен Ривлин).

Всего, по состоянию на 25 января, в мире выявлено 99,2 миллиона случаев заболеваний коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 2,13 миллиона человек.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. За этот период от «Covid-19» умерло 63 человека, еще 5783 выздоровели. За все время пандемии выявлено около 1,2 млн случаев заболеваний. Умерло 21 861 человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Мексика, Коронавирус, Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
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