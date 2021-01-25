У президента Мексики обнаружили коронавирус

Конец января внес непредвиденные коррективы в работу правительства Мексиканских Соединенных Штатов. Виной всему диагноз «Covid-19» выявленный у главы государства. Несмотря на неприятный диагноз 67-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор не теряет бодрости духа.

Информацию о положительных результатах теста на коронавирус он обнародовал в понедельник, 25 января, на своей странице в Twitter.

«С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом» - сообщили политик

Временно функции президента будет выполнять министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

«Я буду следить за руководством страной из Национального дворца» - отметил глава государства.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Отметим, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор не первый глава государства, пострадавший от «Covid-19». За время пандемии коронавирусом заразились президенты Беларуси (Александр Лукашенк, Бразилии (Жаир Болсонару), Франции (Эмманюэль Макрон), Армении (Армен Саркисян), Португалии (Марсело Ребелу де Соуза) и Украины (Александр Зеленский).

Среди привившихся от коронавируса лидеров государств стоит отметить президентов США (Джо Байден), Аргентины (Альберто Фернандес) и Израиля (Реувен Ривлин).

Всего, по состоянию на 25 января, в мире выявлено 99,2 миллиона случаев заболеваний коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 2,13 миллиона человек.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. За этот период от «Covid-19» умерло 63 человека, еще 5783 выздоровели. За все время пандемии выявлено около 1,2 млн случаев заболеваний. Умерло 21 861 человек.