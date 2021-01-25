В день рождения Зеленского статистика заболеваемости коронавирусом упала до минимума за 4 месяца

По состоянию на утро 25 января - в день рождения президента Украины Владимира Зеленского в стране зафиксировали 2 516 новых случаев короновируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Фейсбуке.

Стоит отметить, что последний раз схожий суточный показатель был зарегистрирован 14 сентября и равнялся 2 462 случаям.

В частности, за сутки заболели 95 детей и 87 медработников.

Таким образом в Украине на прошедшие сутки:

госпитализированы - 1 166 человек;

летальных исходов - 63;

выздоровели - 5 783 человека;

проведено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 194 328 человек;

выздоровели - 953 297 человек;

летальных исходов - 21 924;

проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и городе Киев (146).

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, ждать ли Украине локдауна весной.