В день рождения Зеленского статистика заболеваемости коронавирусом упала до минимума за 4 месяца

По состоянию на утро 25 января - в день рождения президента Украины Владимира Зеленского в стране зафиксировали 2 516 новых случаев короновируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Фейсбуке.
Стоит отметить, что последний раз схожий суточный показатель был зарегистрирован 14 сентября и равнялся 2 462 случаям.
В частности, за сутки заболели 95 детей и 87 медработников.
Таким образом в Украине на прошедшие сутки:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и городе Киев (146).
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, ждать ли Украине локдауна весной.